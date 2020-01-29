Эксперт по финансам и инвестициям оценил курсы рубля и доллара

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29 января 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Российский эксперт по финансам и инвестициям Арсений Дадашев предположил зависимость курса доллара от коронавируса. По оценке директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, рынок немного успокоился после того, как перестали поступать негативные новости о коронавирусе из стран Азии.

Курс доллара в понедельник, 27 январря, подбирался к отметке 63 рубля. К вечеру вторника, 28 января американская валюта потеряла 31 копейку, понизившись до 62,65. Курс евро понизился на 45 копеек до 68,92. Но сильного укрепления рубля не получилось.

Курс доллара отошел от вчерашних максимумов, когда он подбирался к 63. К вечеру вторника, 28 января доллар подешевел на 31 копейку до 62,65. Курс евро также упал сразу на 45 копеек до 68,92. Но сильного укрепления у рубля не получилось.

Эксперт отметил, что позиции рубля пока остаются неустойчивыми и риски падения к новым минимумам — высокими, - сообщает "Свободная пресса".

По словам Дадашева, рынок немного успокоился после того, как перестали поступать негативные новости о коронавирусе из Азии. Но если появятся новости о резком росте числа зараженных или выходе эпидемии за пределы Китая, паника может вернуться на рынки.

Для курса рубля это не лучшая ситуация, которую усугубляет и падение цен на нефть. Поэтому прогноз курса доллара склоняется в сторону его роста.