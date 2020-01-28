РМК внедрила новую технологию на одном из своих предприятий

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28 января 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта РМК

Александринская горно-рудная компания, входящая в РМК, запустила новый горизонтальный пресс-фильтр на линии обезвоживания медного концентрата обогатительной фабрики.

Переход не потребовал остановки производства. На время работ фильтрация на линии медного концентрата была переведена на резервное оборудование. На установку пресс-фильтра, включая проектные работы, приобретение основного и вспомогательного оборудования, строительные и пусконаладочные работы АГК направила 121 миллионов рублей.

Как сообщает агентство Полит74, новое оборудование заменило вакуумный дисковый агрегат. С 2018 года обогатительная фабрика компании работает исключительно на руде с месторождения Чебачье, которая отличается мелкой вкрапленностью и требует более тонкого помола для обогащения. Прежний вакуумный фильтр оказался непригоден для эффективного обезвоживания настолько мелкой фракции. Тогда как фильтрация под давлением с помощью фильтр-прессов позволяет удалять влагу из пульпы без применения термических методов.

Новый горизонтальный пресс-фильтр уже вышел на проектную мощность и работает на линии медного концентрата с производительностью по обезвоживанию до 15 тонн в час.