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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Греф признался, что может уйти из Сбербанка

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Греф признался, что может уйти из Сбербанка
Фото: pixabay.com

Герман Греф признался, что может покинуть пост руководителя Сбербанка, если в организации с приходом нового акционера изменится стратегия развития.

Сейчас рассматривается вопрос передачи контрольного пакета акций банка государству. Глава «зеленого» банка Герман Греф в ходе экономического форума в Давосе рассказал, как на нём могут сказаться подобные изменения, передаёт Радио Sputnik.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании», - заявил Греф.

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