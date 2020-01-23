Греф признался, что может уйти из Сбербанка

//Экономика 13+

23 января 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Герман Греф признался, что может покинуть пост руководителя Сбербанка, если в организации с приходом нового акционера изменится стратегия развития.

Сейчас рассматривается вопрос передачи контрольного пакета акций банка государству. Глава «зеленого» банка Герман Греф в ходе экономического форума в Давосе рассказал, как на нём могут сказаться подобные изменения, передаёт Радио Sputnik.

«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании», - заявил Греф.

Читайте также:

1. В Госдуме рассказали, когда у России и Белоруссии будет общая валюта

2. Почему богатейшие люди мира становятся еще богаче, а бедные – беднее?