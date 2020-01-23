Греф признался, что может уйти из Сбербанка

Герман Греф признался, что может покинуть пост руководителя Сбербанка, если в организации с приходом нового акционера изменится стратегия развития.
Сейчас рассматривается вопрос передачи контрольного пакета акций банка государству. Глава «зеленого» банка Герман Греф в ходе экономического форума в Давосе рассказал, как на нём могут сказаться подобные изменения, передаёт Радио Sputnik.
«Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании», - заявил Греф.
Читайте также:
1. В Госдуме рассказали, когда у России и Белоруссии будет общая валюта
2. Почему богатейшие люди мира становятся еще богаче, а бедные – беднее?