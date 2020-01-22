Новый агрегат ММК повысил объем производства

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22 января 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

На Магнитогорском металлургическом комбинате подвели итог выпуска продукции новым агрегатом непрерывного горячего цинкования № 3. За прошедший год установка произвела 334,6 тысяч тонн оцинкованного металлопроката.

Проект по закупке и монтажу агрегата был осуществлен при помощи немецкого концерна SMS group. Именно у него было закуплено оборудование. Стоимость проекта по закупке и монтажу новой установки составила 6 млрд. рублей, оборудование было установлено в цехе № 11. Запуск был произведен в 2017 году, тогда агрегат начал выпускать продукцию путем нанесения на тонколистовой прокат цинкового покрытия методом горячего цинкования. Это стало знаковым событием не только для предприятия, но и для всей российской промышленности. В ноябре 2017 года ММК стал лауреатом ежегодного конкурса «Главное событие года в металлургии России». За 2018 год АНГЦ-3 произвести только 278,9 тыс. тонн продукции. По итогам прошедшего года можно уже заявить, что производство приблизилось к проектной мощности, которая составляет 360 тыс. тонн изделий.

Рост производства показал безошибочность стратегических целей предприятия по увеличению производства за счет выпуска именно изделий глубокой переработки. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников заявил по этому поводу: «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили два миллиона тонн в год. В 2000 году было всего сто тысяч тонн».