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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из РФ

, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из РФ
Киев-Москва, фото: соцсети

"Укргаздобыча", "Укртатнафта" и "Укрнафта" потребовали от правительства Киева увеличить пошлины на сжиженный газ и дизельное топливо из РФ. Об этом 21 января сообщает пресс-служба "Укртатнафты".

Компании подали совместное заявление в Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%.

По данным организаций, благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши.

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