Лукашенко о согласии РФ на поставку нефти из Казахстана:

//Экономика 13+

21 января 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: Александр Лукашенко ,kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставку нефти из Казахстана. По его словам, он не понимает, почему «их союзник» так поступает.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», - отметил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сейчас необходимо разобраться в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва приостановили обсуждение тарифов на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» через Белоруссию. Отмечается, что страны не смогли прийти к компромиссу.

Читайте также:

1.Белоруссия подтвердила закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

2."Ъ": переговоры по транзиту нефти из РФ через Беларусь затягиваются