Беларуссия и Россия договорились о компенсации за испорченную нефть

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21 января 2020, 02:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Нефтепровод, фото: pixabay.com

Беларуссия и Россия договорились о подходе и методе компенсации за испорченную нефть в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщили в белорусском правительстве.

Загрязнение нефти было обнаружено в апреле 2019 года, и президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил финансовые потери в сотни миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Белоруссия заявляла о начале транпартировки норвежской нефти в страну после энергетического спора с Москвой.

По словам представителя госконцерна "Белнефтехим", согласно договору с Норвегией закуплено более 80 тысяч тонн "черного золота".

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