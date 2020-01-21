Беларуссия и Россия договорились о компенсации за испорченную нефть

Беларуссия и Россия договорились о подходе и методе компенсации за испорченную нефть в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщили в белорусском правительстве.
Загрязнение нефти было обнаружено в апреле 2019 года, и президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил финансовые потери в сотни миллионов долларов.
Ранее стало известно, что Белоруссия заявляла о начале транпартировки норвежской нефти в страну после энергетического спора с Москвой.
По словам представителя госконцерна "Белнефтехим", согласно договору с Норвегией закуплено более 80 тысяч тонн "черного золота".
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