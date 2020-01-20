Россия столкнется с ограничениями поставок нефти, если Беларуссия прекратит транзит в Европу

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20 января 2020, 01:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Нефтепровод, фото: pixabay.com

Москва может столкнуться к сокращению добычи нефти в случае, если ссора с Минском приведет к прекращению транзита российской нефти в Европу через Беларуссию.

Энергетическиеспоры являются частью продолжения конфликтов между Москвой и Минском из-за стремления Кремля повлиять на своего соседа, который рассматривается как буфер между Западом и Россией.

В течение последних десяти лет между Москвой и Минском произошло несколько нефтяных и газовых разногласий, но последний спор о поставках начался из-заспора бывших советских стран о том, как реализовать договор, направленный на полномасштабную интеграцию.

Россия ранее приостановливала поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуссии. Последняя остановка произошла 1 января, после чего отменила решение 4 января. Тогда обе страны не смогли договориться об условиях поставок на 2020 год. До сих пор транзит в Европу оставался без изменений.