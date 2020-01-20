Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Россия столкнется с ограничениями поставок нефти, если Беларуссия прекратит транзит в Европу

, 01:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Россия столкнется с ограничениями поставок нефти, если Беларуссия прекратит транзит в Европу
Нефтепровод, фото: pixabay.com

Москва может столкнуться к сокращению добычи нефти в случае, если ссора с Минском приведет к прекращению транзита российской нефти в Европу через Беларуссию.

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Энергетическиеспоры являются частью продолжения конфликтов между Москвой и Минском из-за стремления Кремля повлиять на своего соседа, который рассматривается как буфер между Западом и Россией.

В течение последних десяти лет между Москвой и Минском произошло несколько нефтяных и газовых разногласий, но последний спор о поставках начался из-заспора бывших советских стран о том, как реализовать договор, направленный на полномасштабную интеграцию.

Россия ранее приостановливала поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуссии. Последняя остановка произошла 1 января, после чего отменила решение 4 января. Тогда обе страны не смогли договориться об условиях поставок на 2020 год. До сих пор транзит в Европу оставался без изменений.

ЕП

//картина дня

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов в Баку». По мнению аналитика BBC World Service по советскому Закавказью Томаса де Ваала «События января 1990 года уничтожили всякую…

13 - 14 января 1990 года навсегда останутся в мировой истории межнациональных конфликтов как «дни армянских погромов…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известны российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «ликвидации» Украины. По его словам, представители…

//новости ан