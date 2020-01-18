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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Агентство S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом после отставки правительства. В сообщении агентства S&P отмечается, что 15 января президент РФ Владимир Путин предложил ряд изменений в Конституцию России, в том числе усиление роли двух палат парламента в формировании кабинета министров.

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В агентстве считают, что предлагаемые Путиным поправки в Конституцию предполагают децентрализацию власти, но сейчас являются достаточно неопределенными. В сообщении говорится: "Насколько мы понимаем, в конечном счете они могут быть нацелены на реконфигурацию российской институциональной системы в преддверии передачи президентской власти в 2024 году, когда истекает срок полномочий Владимира Путина". В S&P заявили, что отсутствие публичной дискуссии по этому вопросу и ограниченное участие других ветвей власти в формировании конституционной реформы предполагают, что процесс принятия решений по-прежнему будет сосредоточен в руках главы государства и что укрепление слабой в настоящее время системы сдержек и противовесов между институтами потребует времени.

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