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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Центробанк отозвал лицензию у московского банка

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Центробанк

Центробанк отозвал лицензию у московского банка
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Центральный банк Российской Федерации сообщил об отзыве лицензии у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк). 

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Центробанк 17 января 2020 года отозвал лицензию у ПФС-Банк на осуществление банковских операций из-за того, что финансовая организация проводила сомнительные операции.  Банк также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ.

ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов и занимал 348 место в банковской системе России (на 1 декабря 2019 года). В банке назначена временная администрация.

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