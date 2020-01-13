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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Зерновом союзе рассказали, насколько может подорожать черный хлеб

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Зерновом союзе рассказали, насколько может подорожать черный хлеб
Фото: pixabay.com

В России стоимость ряда хлебобулочных изделий в 2020 году из ржaной муки может подорожать из-за плохого урожая в прошлом году, сообщает РИA «Новости».

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский обозначил причины сокращения урожая ржи в России: "Рожь – это традиционно страховая культура. Она выращивается не для рентабельности, а потому, что рожь – необходимая культура в севообороте. Ей нашли альтернативу, площади посевов уменьшились. Поэтому ржи мало – черный хлеб подорожал".

Также эксперт рассказал, насколько может подорожать буханка черного хлеба. По его мнению, стоимостная доля зерна в одной буханке слишком мала, и большого роста цен на ржаной хлеб ожидать не надо – на уровне семи процентов.

"В России хлеб исторически дорожает меньше, чем уровень инфляции. А он сейчас довольно низкий. Поэтому рост цены на хлеб оказался больше, чем темпы инфляции, но не значительно", - добавил Злочевский.

АГ

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