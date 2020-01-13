Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Госдуме оценили позицию главы МИД Австрии относительно "Северного потока – 2"

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили позицию главы МИД Австрии относительно
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный оценил слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что его страна отвергает экстерриториальные санкции США против "Северного потока – 2".

В Австрии выступили против санкций США по

В Австрии выступили против санкций США по "Северному потоку – 2"

Завальный заявил, что это позиция здравого смысла, поскольку Европа в настоящий момент зависит от поставок энергоносителей и нуждается в газе. Только Россия способна предложить необходимые объемы газа и по приемлемой цене.

США, по словам депутата, подобный расклад не устраивает, так как они желают доминировать не только в политике, но и в экономике.

Напомним, ранее Шалленберг заявил, что санкции против "Северного потока – 2" являются неприемлемыми.

ЕТ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая…

//новости ан

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести…

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…