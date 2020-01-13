В Госдуме оценили позицию главы МИД Австрии относительно

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13 января 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный оценил слова главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что его страна отвергает экстерриториальные санкции США против "Северного потока – 2".

Завальный заявил, что это позиция здравого смысла, поскольку Европа в настоящий момент зависит от поставок энергоносителей и нуждается в газе. Только Россия способна предложить необходимые объемы газа и по приемлемой цене.

США, по словам депутата, подобный расклад не устраивает, так как они желают доминировать не только в политике, но и в экономике.

Напомним, ранее Шалленберг заявил, что санкции против "Северного потока – 2" являются неприемлемыми.