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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Глава "Нафтогаза" объяснил, на что хочет потратить полученные от РФ деньги

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава
фото: Twitter компании "Нафтогаз"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, как украинская компания планирует потратить полученные от России 2,9 миллиарда долларов. По его словам, данные деньги ни в коем случае нельзя "проедать".

Коболев отметил, что деньги не будет потрачены на погашение долгов. Глава компании считает, что их лучше всего направить в сферы деятельности, которые в будущем создадут дополнительную экономическую ценность.

"Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты",- приводит пример Коболев.

Он добавил, что "Нафтогаз"ждет реакции от украинского правительства.

БА

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