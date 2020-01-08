Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, как украинская компания планирует потратить полученные от России 2,9 миллиарда долларов. По его словам, данные деньги ни в коем случае нельзя "проедать".
Коболев отметил, что деньги не будет потрачены на погашение долгов. Глава компании считает, что их лучше всего направить в сферы деятельности, которые в будущем создадут дополнительную экономическую ценность.
"Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты",- приводит пример Коболев.
Он добавил, что "Нафтогаз"ждет реакции от украинского правительства.