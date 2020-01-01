Киев начал поставку первых кубометров российского газа в Европу по новому контракту

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1 января 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщило, что Киев начал поставку российского газа в Европу по новому транзитному контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом". Известно, что ГТС работает в штатном режиме.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне согласно европейским правилам в межгосударственных точках", - отметили в организации.

Напомним, что новое соглашение между сторонами было подписано 31 декабря, все номинации по транзиту были проработаны. Документ будет действовать в течение пяти лет. Отмечается, что в первый год планируется прокачать около 65 млрд кубометров "голубого топлива".