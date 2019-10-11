СМИ: Китай и США достигли частичного торгового соглашения

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11 октября 2019, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Вечером в пятницу, 11 октября, в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что властям Соединенных Штатов Америки и Китая удалось достичь частичного торгового соглашения.

Первым эту информацию сегодня опубликовало агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Уточняется, что договоренности включают в себя уступки в области закупок агропродукции со стороны КНР и некоторое ослабление пошлин с американской стороны. Предполагается, что они станут базой для более широкого соглашения.

Уточняется, что эти договоренности могут положить конец торговой войне между Китаем и США.