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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Внешний долг России с начала года вырос на 3,7%

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Внешний долг России с начала года вырос на 3,7%
фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банк России в пятницу, 11 октября, сообщил, что внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября составил 471,6 млрд долларов, увеличившись на 3,7 процента, или на 16,9 млрд долларов.

В регуляторе уточнили, что важную роль в изменении данного показателя сыграло приобретение нерезидентами в первой половине 2019 года суверенных ценных бумаг. Влияние оказало также увеличение задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих секторов, передает ТАСС.

Отметим, что по итогам прошлого года внешний долг России составил 454,68 млрд долларов.

ЕТ

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