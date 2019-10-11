Внешний долг России с начала года вырос на 3,7%

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11 октября 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банк России в пятницу, 11 октября, сообщил, что внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября составил 471,6 млрд долларов, увеличившись на 3,7 процента, или на 16,9 млрд долларов.

В регуляторе уточнили, что важную роль в изменении данного показателя сыграло приобретение нерезидентами в первой половине 2019 года суверенных ценных бумаг. Влияние оказало также увеличение задолженности в рамках отношений прямого инвестирования прочих секторов, передает ТАСС.

Отметим, что по итогам прошлого года внешний долг России составил 454,68 млрд долларов.