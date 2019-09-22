Российские банки сократили запасы валюты на треть

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22 сентября 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

Эксперты отметили, что в августе не наблюдалось оттока средств клиентов в иностранной валюте и предположили, что выведенная валюта конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление национальной валюты, сообщает РБК.

По итогам августа курс рубля упал на 5 процентов. Это стало сильнейшим снижением за прошедший год. Российская валюта падала синхронно с ценами на нефть, на новостях об эскалации торговой войны между США и Китаем.