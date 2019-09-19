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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Новак назвал переговоры по газу с Украиной "конструктивными"

19 сентября 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com
globallookpress.com

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак. Он отметил, что Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

Среди прочего, Новак выразил уверенность, что стороны найдут все необходимые решения, чтобы поставки газа в Европу с 1 января 2020 года не прекращались. Он добавил, что Москва, Киев и Брюссель договорились продолжить трехсторонние консультации через месяц.

АС

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