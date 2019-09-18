Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

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18 сентября 2019, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская сторона на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия-ЕС-Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель: "Мы приняли необходимые решения, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы (от компании "Нафтогаз") и возможность подписания договора", - отметил он.

"Мы полностью поддерживаем эту позицию - 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться этой позиции", - цитирует ТАСС. Он отметил, что ранее эту позицию озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович.

Оржель также подчеркнул, что Украина должна иметь возможность обеспечить себя "голубым топливом" из подземных хранилищ в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины, которое произойдет с 1 января 2020 года.