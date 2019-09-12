Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»

Геннадий Зюганов уверен, что ситуация с закредитованностью россиян достигла опасных масштабов. Лидер КПРФ считает, что для решения проблемы гражданам необходима помощь государства.

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Около половины россиян, имеющих кредиты, не имеют возможности оплатить свои долги перед банками, передаёт «Свободная пресса». Подобный «кредитный пузырь» крайне опасен для экономики страны, считает Зюганов.

«40% средств бюджета надо направить на поддержку регионов. Они все закредитованы донельзя. Их долг — свыше 2 трлн руб. 64% граждан РФ также имеют кредиты, и половина уже не в состоянии их оплачивать. Это крайне опасная ситуация», - заявил он.