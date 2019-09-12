Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»
12 сентября 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
Геннадий Зюганов уверен, что ситуация с закредитованностью россиян достигла опасных масштабов. Лидер КПРФ считает, что для решения проблемы гражданам необходима помощь государства.
Около половины россиян, имеющих кредиты, не имеют возможности оплатить свои долги перед банками, передаёт «Свободная пресса». Подобный «кредитный пузырь» крайне опасен для экономики страны, считает Зюганов.
«40% средств бюджета надо направить на поддержку регионов. Они все закредитованы донельзя. Их долг — свыше 2 трлн руб. 64% граждан РФ также имеют кредиты, и половина уже не в состоянии их оплачивать. Это крайне опасная ситуация», - заявил он.