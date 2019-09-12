В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

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«Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды», - рассказал Мамута.

Также он подчеркнул, что при походе в банк стоит заранее уточнить в интернете все интересующие вопросы. Если нежелательная услуга всё-таки была оформлена, то следует внимательно перечитать договор и обратиться в банк с просьбой вернуть деньги. Мамута отметил, что во многих финансовых организациях будут готовы пойти навстречу клиенту, передаёт РИА Новости.