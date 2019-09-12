Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

Эксперт рассказал, когда доллар снова станет по 30 рублей

Купцикевич отметил, что в паре «евро - рубль» заметна положительная динамика. Впервые за последнее время евро упал в стоимости ниже отметки в 72 рубля. Также аналитик напомнил, что российские гособлигации имеют высокий процент, благодаря чему вызывают интерес у инвесторов, передаёт «Российская газета». Он отметил, что в сентябре положение рубля станет более оптимистичным, чем в конце лета.

«Как только с горизонта инвесторов пропадают страхи перед надвигающейся суровой рецессией, возвращается интерес к покупкам рубля. В связи с этим российская валюта становится зависимой уже не столько от колебаний нефти, сколько от включения/выключения спроса на рисковые активы», - считает Купцикевич.