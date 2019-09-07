Додон: Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Президент Молдавии Игорь Додон в субботу, 7 сентября, сообщил о достигнутой с российским президентом Владимиром Путиным договоренности о снижении цены на газ, который поставляется в республику.

Соответствующую информацию Додон предоставил на своей странице в социальной сети Facebook после встречи с российским коллегой в Москве.

Глава Молдавии подчеркнул, что они с президентом России принципиально договорились и согласовали шаги по сотрудничеству в газовой сфере. По словам Додона, это позволяет на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей расти не будут. Подчеркивается, что стоимость поставляемого в республику российского газа снизится уже с 1 октября.