Глава Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 6 сентября, напомнил руководству Российской Федерации о трагедии на Чернобыльской АЭС и попросил страну как "правопреемницу СССР" помочь с газом.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не строила и не взрывала АЭС, однако пострадала очень сильно. По словам политика, белорусская сторона до сих пор не может использовать древесину в районе аварии, поскольку там очень высокое накопление радиации.