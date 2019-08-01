Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа

Дипломатический источник в Брюсселе в четверг заявил, что Еврокомиссия намерена обсудить с Россией и Украиной возможность заключения транзитного газового контракта на 10 лет с начала будущего года.

31 декабря текущего года истекает срок действия десятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". К этому же моменту планируется запустить газопровод "Северный поток – 2", который сможет существенно снизить зависимость РФ от украинского маршрута.

По словам источника, замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович еще на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложением провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры и обсудить условия транзита и поставок газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.