Цены на продукты в России выросли в два раза сильнее, чем в Европе

По итогам первого полугодия 2019 рост цен на продукты питания в России составил 3.4%. Об этом во вторник говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы статистики (Росстат).

Напомним, продукты питания в РФ в 2018 году дорожали быстрее, чем в Европе, в 4.2 раза - 5.5% роста против 1.3%. В то время как в 2017 году рост цен на продовольствие в РФ составил лишь 0.7%, а в ЕС - 2.6%.

Что же касается текущего года, в странах Евросоюза цены на продукты питания не изменились за июнь, а за Iе полугодие - поднялись лишь на 1.7% (в 2 раза слабее, чем в РФ), следует из материалов Росстата.