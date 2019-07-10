Путин призвал увеличить темпы роста российской экономики

Президент Российской Федерации Владимир Путин доволен экономическими тенденциями, но требует увеличить темпы роста, о чем и заявил на минувшем совещании по экономическим вопросам в Кремле.

Согласно озвученным им данным, в январе-мае ВВП прибавил 0,6%, а рост промышленного производства составил 2,4%: "Надо добиться более устойчивого и более динамичного роста", - указал Путин.

По его словам, для этого "необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость госфинансов, вернуть инфляцию к целевым значениям, обеспечить снижение безработицы".