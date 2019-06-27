В Минэкономразвития не станут следить за тратами россиян

В Минэкономразвития объяснили, что в планы ведомства не входит слежка за расходами и доходами российских граждан. Ранее замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина заявила, что контроль над финансами россиян планируется ввести в целях борьбы с теневой экономикой.

«Минэкономразвития России не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке», - заверили в ведомстве. Также в пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что вопросы касательно выявления крупных необоснованных расходов обсуждаются исключительно на экспертных площадках, передаёт Lenta.Ru.