Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию. Об этом сообщила пресс-секретарь PERN (польский оператор нефтепровода) Катажина Красиньская.

По ее словам, в воскресенье утром закачку нефти, не загрязненной органическим хлором, возобновили в систему передачи PERN: "Компания запустила механизм текущего контроля качества", - сообщила представитель.

В компании уточнили, что прием на пункте "Адамова Застава" был открыт в 07:11. Согласно официальному сообщению, на данный момент поставки сырья осуществляется "в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN".

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ и 24 апреля транзит грязной российской нефти в Европу был остановлен. В РФ подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном.