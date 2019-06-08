Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос о введении единой валюты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что ведётся обсуждение о введении единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии. Отмечается, что окончательное решение будет принято на уровне президентов двух стран.

"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается... стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать... Центральные банки и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президентов", - передаёт слова Орешкина РИА Новости.

Напомним, что в конце 2018 года Россия и Белоруссия решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Отмечается, что в рамках союзного договора есть пункт о введении единой валюты. Лукашенко отмечал, что это должен быть не белорусский и не российский рубль. В Кремле ответили, что конкретики в данном вопросе пока нет.