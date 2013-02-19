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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Названы страны, где быстрее всего можно заработать $1млн

19 февраля 2013, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Европейские экономисты назвали страны, где быстрее всего можно заработать свой первый миллион долларов и стать долларовым миллионером. Выгоднее всего работать в Норвегии или в Швейцарии. В этих странах на то, чтобы заработать первый миллион, необходимо потрудиться примерно 25 лет.

Известный британский журнал The Economist подсчитал количество лет, необходимых для того, чтобы заработать миллион, в 20 странах мира. Подсчеты проводились на основании средних доходов (за вычетом налоговых отчислений), сообщает euromag.ru.


Согласно подсчетам издания, жителям Франции и Германии необходимо зарабатывать свой миллион около 40 лет. В Мексике и Румынии придется гражданам при жизни очень сложно стать миллионером. Нужно собирать такую сумму около 300 лет.

ИЧ

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