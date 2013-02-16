Россия намерена создать дополнительно 25 млн высокооплачиваемых рабочих мест

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16 февраля 2013, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Россия поставила задачу создать и модернизировать к 2020 году 25 млн рабочих мест с более высокой производительностью труда и более высокой заработной платой. Об этом на сессии Комиссии ООН по социальному развитию в Нью-Йорке рассказал директор Департамента Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Виталий Колбанов.

"Ожидаемые демографические сдвиги предъявляют жесткие требования к будущим тенденциям развития рынка труда. Возрастная структура населения России будет сдвигаться в сторону увеличения доли пожилых людей", - отметил Виталий Колбанов, передал Центр новостей ООН.

Он также сообщил, что в России ежегодно будут создаваться до 14, 2 тысяч специально оборудованных для инвалидов рабочих мест.

Делегат из Москвы напомнил о российском председательстве в 2013 году в "Группе двадцати", сообщив о намерении властей сконцентрировать усилия на разработке мер по решению ключевых экономических и финансовых проблем, от которых зависит развитие и создание рабочих мест во всех странах мира.

Представитель России проинформировал участников сессии о том, что в июле 2013 года в Москве состоится встреча министров по труду и занятости G20.