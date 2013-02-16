Премьер Медведев поручил активнее развивать курорты Северного Кавказ

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16 февраля 2013, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел заседание правительства по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и дал ряд поручений по развитию курортов этого региона.



Минэкономразвития, правительство Ставропольского края, ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" и ОАО "Курорты Северного Кавказа" должны представить до 15 апреля предложения по проведению в Минеральных Водах в первом полугодии 2014 года международного инвестиционного форума и выставки туристической инфраструктуры "Туристика", в том числе по оказанию господдержки в реализации указанных проектов. Минкультуры совместно с теми же органами власти поручено до 1 апреля представить предложения по проведению в Кисловодске в сентябре музыкального фестиваля WOMAD Russia и созданию в этом городе парка активного отдыха МИРАПАРК.

Глава правительства также дал поручение Минсельхозу России. Совместно с Росалкогольрегулированием и органами исполнительной власти регионов Северного Кавказа ведомство должно представить до 1 марта предложения по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства, садоводства, виноградарства и виноделия в регионе.