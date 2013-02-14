ЕС и США создают трансатлантическую зону свободной торговли

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14 февраля 2013, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр YouTube.com

Европейский Союз и Соединенные Штаты не позднее июня начнут переговоры по созданию трансатлантического соглашения о свободной торговле. Об этом в четверг заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

"АН" писали, что ЕС принял такое решение на саммите 8 февраля, а 12 февраля о нем упомянул в послании к Конгрессу президент США Барак Обама.

"Вместе мы создадим самую большую в мире зону свободной торговли. Таким образом, на предстоящих переговорах мы выработаем стандарт не только для наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений, включая вопросы регулирования, но для развития правил международной торговли в целом", - подчеркнул Баррозу.

В 2012 году торговый оборот между ЕС и США достиг $1 трл. Исследование европейских и американских экспертов показало, что снятие барьеров, унификация стандартов и прочие последствия соглашения могут прибавить росту экономики Европы около 0,5% в год, а Соединенных Штатов – 0,4%.