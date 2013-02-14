В России массово закрываются индивидуальные предприятия

//Экономика

14 февраля 2013, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

mr7.ru

Индивидуальные предприниматели массово закрывают свой бизнес. Депутаты опасаются, что вскоре «эпидемия» накроет и малые предприятия. Виной всему двукратное увеличение отчислений в социальные фонды.

Представители предпринимательского сообщества давно предупреждали, что с повышением страховых взносов (с 1 января 2013 года они выросли вдвое — с 13 тыс. до 32 тыс. руб.) малый бизнес, который все предыдущие годы выводили из тени, либо станет невыгодным, либо опять вернется к серым схемам. С начала года, по официальным данным, закрылись 207 тыс. ИП, пишет rbcdaily.ru. Рост социальных выплат практически сделал убыточным малый бизнес в сельской местности.



Уполномоченный по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков считает, что нужно выделить особо уязвимую группу ИП с низкими доходами и для них снизить размер страховых выплат до приемлемых. Следующая волна закрытия коснется уже малых предприятий: им пришлось не только больше платить в социальные фонды, но и вести полноценную бухгалтерию, хотя раньше они пользовались «упрощенкой». «Некоторые предприниматели до сих пор не знали о таких изменениях и начали бить тревогу только сейчас. Теперь многие предприятия, особенно те, у кого небольшой оборот и малое число работников, вынуждены будут закрыться. Это в первую очередь коснется инновационного и социально ориентированного бизнеса», — отмечает член думского комитета по гражданскому, уголовному, процессуальному и арбитражному законодательству Рафаэль Марданшин.



Чтобы приостановить опасную тенденцию, в Госдуме планируют до окончания весенней сессии принять законопроект о бухгалтерском учете. Если он будет принят, законопроект вступит в силу задним числом, то есть с 1 января 2013 года, чтобы малым предпринимателям не пришлось отчитываться по полной программе в первом квартале, надеется автор поправок г-н Марданшин.



