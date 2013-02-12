Путин: в минувшем году 12,7 млн человек пересекали российско-финскую границу

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник встретились с представителями российских и финских деловых кругов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждались актуальные вопросы, волнующие предпринимателей, в частности перспективы наращивания товарооборота и упрощение визового режима между двумя странами.

"Мне приятно отметить, что Россия остаётся основным торгово-экономическим партнёром вашей страны", - отметил глава российского государства, обращаясь к гостям из Финляндии.

Владимир Путин отметил, что количество накопленных финских инвестиций в Россию превышает три миллиарда долларов. Правда, несколько понизился уровень товарооборота – с 17 до 15 миллиардов.

"Мы связываем это с определёнными сложностями в мировой и европейской экономике. Связано это и с разницей в курсах валют: доллара и евро. Полагаем, что у нас есть возможности не только вернуться к прежнему уровню товарооборота, но и превысить его в ближайшие 2–3 года", - выразил пожелание президент РФ.

Финские компании, по мнению Владимира Путина, успешно и масштабно работают в целом ряде отраслей российской экономики: это и энергетика, транспорт, связь и, конечно, лесная промышленность.

"В прошлом году количество людей, которые пересекли российско-финляндскую границу, было рекордным – 12,7 миллиона человек. Мы договорились и дальше работать над либерализацией визовых режимов, имея в виду, что это создаёт самые наилучшие предпосылки для развития бизнес-контактов", - отметил российский президент и подчеркнул, что работа финских и российских предпринимателей "лежит в основе благосостояния" двух стран. Это создаёт новые рабочие места, обеспечивает людей работой, даёт возможность зарабатывать деньги для себя и своих семей, обеспечивает поступления в бюджеты всех уровней.

Путин подчеркнул, что встреча глав государств с представителями деловых кругов - востребованный формат позволяющий вести диалог бизнеса и власти напрямую.