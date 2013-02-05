Бензин подорожает в России в 2013 году на 13 процентов

Бензин и дизельное топливо в России в среднем подорожает в 2013 году на 13- 14 процентов. В понедельник на совещании правительства министр энергетики Александр Новак сказал, что ведомство договаривается с нефтяными компаниями о том, чтобы повышение цен на автомобильное топливо было равномерным в течение года.

Новак заверил, что будет это контролировать.

В настоящее время цены на бензин марки А92 и летнее дизтопливо фактически ниже тех, что были в октябре-ноябре 2012 года. По словам министра, цены стабильно держались и в январе наступившего года.

Новак сообщил, что ведомство ведет работу с нефтяными компаниями и с оптовыми поставщиками с тем, чтобы формировать запасы по тем ценам, которые сегодня существуют. Он пояснил, что равномерность формирования запасов обеспечит и недопущение резкого колебания цен.