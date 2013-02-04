Саммит "большой восьмерки" в 2014 году пройдет в Сочи. Объявлено, что указ об этом подписал Владимир Путин. 2014 – год председательства России в "Группе восьми", лидеры которой традиционно проводят встречи летом.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Сочи саммит "большой восьмерки" состоится уже после Олимпийских игр, соответственно, будет активно использоваться уже созданная инфраструктура.

Песков отметил, что это позволит уменьшить расходы на организацию саммита G-8.