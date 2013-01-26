Росстат утверждает, что средняя зарплата россиянина - почти 35 тысяч рублей

Данные Росстата говорят об улучшении социально-экономического положения в стране за 2012 год. 34 811 рубль – сумма доходов среднего россиянина в декабре 2012 года. За минувший год рост этого показателя составил 10%. Помимо основной работы, вы можете зарабатывать в интернете, информацию о заработке в сети вы можете найти везде.

По предварительным данным, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2012 году по сравнению с 2011 увеличились на 4,2%, приводит цифры Росстат на своем сайте.

Рост среднемесячной заработной платы равной 26 690 рублей в 2012 году составил 13,3% . В конце минувшего года средний россиянин зарабатывал 34860 рублей.

Наиболее значительно за прошедший год зарплата увеличилась у работников занятых в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального страхования – ее рост составил 41,4%. (Данные за ноябрь 2012 г. в сравнении с ноябрем 2011г.)

Ощутимо увеличились заработки в сферах научных исследований и разработок (16%), образования (15,4%), производства нефтепродуктов (14,9%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (14,6%).

Рейтинг самых высоких зарплат по сферам экономической деятельности в России в 2012 году возглавляют: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, транспортирование топлива по трубопроводам и финансовая деятельность. Заработки в этих отраслях в 2012 году (январь-ноябрь) были более чем в 2 раза выше средних по стране.

Ставки врачей и учителей в 2012 году, напротив, отставали от среднероссийских. Зарплаты работников образования составляли 70%, а здравоохранения и предоставления социальных услуг - 77% величины среднего показателя по стране.

Сумму, равную половине средней ставки по России, в 2012 году получали работники, занятые в лесном и сельском хозяйстве, текстильном и швейном производстве, а так же производстве кожи, кожаных изделий и обуви.