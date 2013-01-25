За год мигранты из Таджикистана отправили на родину почти 50% от ВВП страны
25 января 2013, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедший год трудовые мигранты из Таджикистана отправили из России на родину 3,8 млрд долларов, - это официально зарегистрированные денежные переводы, что составляет 47% от ВВП страны, об этом в пятницу сообщает министерство финансов страны.
Как пишут СМИ, денежные поступления от мигрантов являются основным доходом для таджикских семей.
А по данным Всемирного банка, в 2011 году Таджикистан возглавил список стран, лидирующих по поступлениям денежных переводов от мигрантов.