Росстат обнародовал данные по инфляции

В среду Росстат обнародовал уточненные данные по инфляции: в декабре 2012 года она составила 0,5%, а за весь 2012 год инфляция составила 6,6%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В сообщении Федеральной службы государственной статистики отмечается, что "в декабре индекс потребительских цен составил 100,5%, за период с начала года — 106,6%".

В декабре в семи субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более. Заметнее всего цены выросли в Липецкой области (на 1,4%) в результате увеличения тарифов на услуги на 4,2%. В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,7% (с начала года — 7,3%), в Санкт-Петербурге — 0,6% (с начала года — 6,1%), отмечает агентство ПРАЙМ.

Более всего в прошлом году выросли потребительские цены на продовольственные товары (без плодоовощной продукции) - на 6%; цены на продовольственные товары в целом выросли на 4,4%, непродовольственные товары - на 5,6%, услуги - на 5,4%.

Напомним, в конце декабря ведомство сообщало, что рост цен в РФ в 2012 году предварительно составил 6,6%, превысив официальный прогноз властей в 6,5%. В декабре инфляция ускорилась до 0,5% с ноябрьских 0,3%. Для сравнения, в декабре 2011 года рост потребительских цен составил 0,4%, а за год - 6,1%.