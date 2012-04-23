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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Владимир Путин подписал постановление о реализации природного газа

23 апреля 2012, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель российского Правительства Владимир Путин подписал постановление о реализации природного газа на товарных биржах. Изменения внесены в акты по вопросам госрегулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе ОАО "Газпром".

Согласно документу, в целях развития рыночных принципов ценообразования ОАО "Газпром" и его аффилированным лицам разрешается реализовывать добытый ими природный газ на товарных биржах в объеме до 15 млрд куб. м в 2012г. и до 17,5 млрд куб. м - с 2013 года. В тексте особо отмечается, что реализация природного газа в указанных объемах осуществляется исключительно на внутреннем российском рынке с учетом обеспечения выполнения Газпромом и его аффилированными лицами обязательств по ранее заключенным договорам. 

ЕЛ

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