В Санкт-Петербурге открылся III Региональный Форум поставщиков атомной отрасли

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17 апреля 2012, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

17 апреля 2012 года в «Ленэкспо» начал работу III Региональный Форум поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС Северо-Запад». Форум проводит Госкорпорация «Росатом».

Целью проведения мероприятия является развитие конкурентной среды, привлечение большего количества поставщиков оборудования и услуг, продолжение установившегося диалога между поставщиками и заказчиками.

Пленарное заседание открыл заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. Он отметил, что интерес к форуму растет – по статистике организаторов, количество участников в этом году в 1,4 раза больше, чем на «Атомекс-Северо-Запад-2011», причем 40% участников – это компании, впервые принимающие участие в мероприятии. К. Комаров подвел итоги 2011 года, рассказал о планах Госкорпорации, подчеркнув важность системы закупок как одного из конкурентных преимуществ Росатома.

На пленарном заседании также выступили директор Департамента методологии и организации закупок Росатома Роман Зимонас, заместитель директора Департамента внутреннего контроля и аудита Госкорпорации Павел Тихомиров, директор ОАО «СПБАЭП» С. Онуфриенко, директор Департамента развития производства Госкорпорации Николай Антонов.

В своем выступлении Роман Зимонас рассказал об особенностях закупок атомной отрасли, основных изменениях в системе закупок в 2011 году, отметил основные мероприятия по повышению открытости системы закупок и планируемые мероприятия. Большое внимание уделил системе обучения закупочной деятельности, пригласив всех желающих повысить свои знания в этой области.

Директор департамента методологии и организации закупок Росатома презентовал новый дизайн и инструментарий официального сайта о размещении заказов на закупку товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом». «С мая 2012 года на сайте будет реализована подписка на закупки по разным параметрам: по цене, по категории, по заказчику и пр.», – отметил он.

В рамках Форума проходит выставка «Атомекс Северо-Запад 2012», на которой представят свои экспозиции крупнейшие поставщики атомной и смежных отраслей.

Форум продолжит свою работу до 19 апреля.