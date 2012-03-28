Президент РФ Медведев прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС

В Нью-Дели в ночь со вторника на среду прибыл Дмитрий Медведев для участия в саммите БРИКС, который пройдет 28-29 марта и будет посвящен проблемам мировой экономики, антикризисным мерам и урегулированию ситуации вокруг Сирии и Ирана.

Россия рассчитывает, что предстоящий саммит примет решения, способные оказать "ощутимое позитивное воздействие на развитие финансово-экономической и международно-политической ситуации, укрепить позиции БРИКС в мире, продвинуть наше взаимодействие", сообщил помощник президента РФ Сергей Приходько.

Одним из главных вопросов форума станет выработка предложений по формированию новой международной финансовой архитектуры, прежде всего, в части увеличения взносов стран БРИКС в МВФ с одновременным перераспределением квот в этом фонде.

В повестку дня саммита включены проблемы глобального управления, передает РИА Новости. Кроме того, в числе российских приоритетов - обсуждение энергетической безопасности и "сверка часов" по наиболее острым международно-политическим вопросам, таким как обстановка в Сирии и вокруг нее и ситуация вокруг Ирана.

Ожидается, что "на полях" саммита Медведев проведет отдельные встречи со своими коллегами из Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии и обсудит с ними перспективы развития двусторонних отношений.

В четверг, 28 марта, пройдут заседания саммита в узком и расширенном составе, как ожидается, лидеры БРИКС также выступят с заявлениями для прессы. Как ожидается, по итогам встречи лидеров будет обнародована Делийская декларация.

Ожидается, что в присутствии лидеров руководители банков развития стран БРИКС подпишут генеральное соглашение о предоставлении кредитов в национальных валютах в рамках механизма межбанковского сотрудничества государств-участников БРИКС и многостороннее соглашение о подтверждении аккредитивов. Кроме того, лидерам будет представлен документ "Экономики стран БРИКС: доклад о Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке".

Напомним, БРИКС - группа из пяти быстро развивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская республика.