Путин проведет совещание, посвященное сельскому хозяйству

Председатель российского Правительства Владимир Путин проведет совещание, посвященное готовности регионов к весеннему севу. Мероприятие состоится в среду, 28 марта в Воронежской области.

На совещании будут рассмотрены вопросы обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями, семенами, техникой и необходимыми финансовыми ресурсами. В работе совещания примут участие первый вице-премьер Виктор Зубков, министр сельского хозяйства Елена Скрынник, руководители министерств и ведомств, губернаторы ряда регионов. Также среди участников мероприятия - руководители лизинговых компаний и банков, осуществляющих кредитование агропромышленного комплекса, а также отраслевых союзов и ассоциаций.