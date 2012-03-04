Агентство Moody's присвоило Греции самый низкий уровень

Очевидно, что рейтинговые агентства перестают верить Греции. Вначале агентство Standard & Poor's, а затем и Moody's понизили ее кредитный рейтинг. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Греции с «Ca» до самого низкого уровня «C», который означает некредитоспособность Греции.

По сути, это означает, что финансовые контролеры сомневаются в спасении страны. Это решение было вызвано тем, что частные кредиторы страны - банки, страховые компании, паевые инвестиционные фонды заявили на прошлой неделе, что они готовы обменять греческие государственные облигации на новые долговые ценные бумаги, в результате этого обмена они понесут убытки в размере 107 мрд. евро.

Агентство Moody's по-прежнему видит большой риск в реализации запланированных для Греции финансовых и экономических реформ.