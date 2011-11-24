Профессор МГУ: Какого черта мы сырую нефть на Запад гоним?

//Экономика

24 ноября 2011, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта epochtimes.ru

Профессор МГУ, экономист Марат Мусин предложил несколько способов мер по борьбе с коррупцией. Мусин рассказал о том, что в период с 1992 года из России было вывезено почти 10 федеральных бюджетов страны.



В интервью радио "Комсомольская правда" профессор высказал мнение относительно способов борьбы с коррупцией. Первый способ - уволить всех в один день, а на их место поставить новых людей, специально подготовленных, молодых. Во-вторых, государство должно помогать талантам. Например, если бизнесмен работает честно, создает рабочие места, то его нужно освободить от налогов, чтобы дать возможность развиваться: "А то бизнесменам все, кому не лень, палки в колеса вставляют, а у какого-нибудь малоизвестного чиновника, который ничего не сделал, миллионы на счетах и особнячок в Лондоне". Широкий круг лиц, который с коррупцией должен бороться, в переменах не заинтересован, отмечает Мусин. "Вся система построена на откатах, распиле и коррупции... Их дети учатся в Лондоне, а деньги лежат на счетах в зарубежных банках. Какой им смысл что-то менять?", - заявил профессор.



Марат Мусин считает, что в "нынешней модели проедания национального богатства" страна "долго не протянет". "Какого черта мы сырую нефть на Запад гоним? Мы должны шины, полипропилен и другие продукты нефтехимии экспортировать...Но не выходит... Нельзя одновременно делать дешевую и качественную продукцию и строить себе домик в Ницце на украденные деньги. А продажа сырья это позволяет", - заявил экономист. При этом Мусин уверен - долго так продолжаться не может. Экономист приводит в пример США, активно содействовавших государственным переворотам в арабских странах на севере Африки - американцы использовали коррупцию, нагнетавшую общественное недовольство, чтобы оккупировать богатые ресурсами страны. "Они будут использовать любые противоречия в социуме, которые, между прочим, у нас заметно обостряются. А в том, что интерес иностранных государств к нам очень большой, сомневаться не стоит. В нашей стране находятся 25% мировых природных богатств и всего 2% мирового населения", - заключает Мусин.