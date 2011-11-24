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24 ноября 2011, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

На реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы предусмотрено более 650 миллиардов рублей федеральных средств. Об этом сообщил замминистра Минэкономразвития Илья Пономарев.



На конференции "Развитие ипотеки в России" Пономарев заявил, что "задача этой цифры провоцировать движение, которое мы считаем необходимыми для рынка". По мнению замминистра, эти средства будут расходоваться не на прямое предоставление жилья гражданам, а на специальные механизмы. Специальные механизмы - субсидирование ставок по кредитам, выплата первых взносов по ипотечным кредитам, передает РИА Новости. Это не только одна из самых важных государственных задач, но и задача всего бизнес-сообщества, отметил Пономарев. Он пояснил, что задача программы сделать покупку жилья доступной для максимального числа граждан.