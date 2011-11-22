Георгий Полтавченко: Петербург вышел из кризиса

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22 ноября 2011, 10:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко положительно оценил рост доходов городского бюджета. По его словам, динамика роста доходов показывает, что экономика Петербурга значительно выросла по сравнению с кризисными 2008-2009 гг.



Губернатор Георгий Полтавченко предостерег чиновников от бездумного расходования средств бюджета. "Нам нужно вовремя осваивать бюджет. Но это не значит, что надо потратить деньги любой ценой, непонятно, на что", - подчеркнул он.

Георгий Полтавченко призвал вице-губернатора Сергея Вязалова, отвечающего за финансовый блок Смольного, внимательно следить за расходованием денежных средств.

Петербург в 2011 году заработал на 15% больше, чем в прошлом году. На заседании правительства глава комитета финансов Эдуард Батанов сообщил, что доходная часть бюджета за 9 месяцев 2011 года исполнена в сумме 294 млрд рублей, что составляет 76,2% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходной части составил 115,7%, а в сравнении с докризисным уровнем темп роста составил 118,2%, сообщает Фонтанка.ру.



Расходная часть бюджета выполнена на 58,1% от годового плана. По расходам, носящим регулярный характер, - это выплаты по оплате труда, безвозмездные отчисления (по медицинскому страхованию, страхованию неработающего населения) - расходы бюджета выполнены на 71%.