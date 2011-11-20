Медведев: российская экономика сильнее европейской. Кризис нам не грозит

//Экономика

20 ноября 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что российская экономика сильнее европейской. Накануне в ходе встречи Медведев успокоил, что кризис России не грозит."Наша экономика сегодня в целом выглядит гораздо более цельно и более сильно, чем экономика большего количества стран Евросоюза", - сказал глава государства.

Медведев сказал, что ситуация в нашей экономике далека от совершенства, но все же постепенно выправляется. По его словам, у нас инфляция более или менее под контролем. "Да, она высокая, но это не европейская инфляция. В России она все-таки снижается: в этом году она самая низкая - в районе 7%", - сказал он.Дмитрий Медведев отметил, что и ВВП в России растет, в отличие от Европы. "Госдолг сегодня составляет 12% (от ВВП), а в большинстве развитых европейских стран 80-90-100%", - заявил российский президент.

Наша национальная валюта стабильна. Рубль продается и покупается. "В стране накоплены запасы как в национальной, так и в иностранной валюте". - отметил Медведев.По словам президента, о нашей экономике думают хуже, чем она есть на самом деле. "Мы воспринимаем все хуже, чем многие из стран, в которых экономическая ситуация хуже, чем в России", - сказал он, добавив, что из-за этого в Россию не идут инвестиции. Чтобы исправить эту ситуацию, надо заниматься "пропагандой российской экономики", подчеркнул Медведев.

Глава государства подчеркнул, что не собирается сокращать расходы на оборону. Он напомнил, что в стране принята беспрецедентная программа госзакупок вооружений: "Ее размер гигантский. Из-за этого мне пришлось объяснять политику партии некоторым нашим министрам. Для некоторых из них это закончилось переходом на другую работу. Наши оборонщики должны это тоже ценить". Напомним, экс-министр финансов Алексей Кудрин недавно раскритиковал состояние российской экономики. По его словам, наша страна живет не по средствам и тратит слишком много денег на оборону, что грозит серьезными последствиями. Президент РФ Дмитрий Медведев предложил Кудрину покинуть правительство.